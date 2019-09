Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, interviene nella "Linea Diretta" di Tmw Radio. Tanti i temi trattati: da Ronaldo alla 5^ giornata di Serie A. Queste le sue parole:

Su Brescia-Juve

"Senza dubbio servirà la prova sul campo per capire quanto sia pronto atleticamente e fisicamente Balotelli. Spero per lui che possa davvero far bene. Se Mario sta bene a 360° in Nazionale gioca titolare, senza dubbio. Ha doti fisiche e tecniche che gli altri attaccanti azzurri non hanno. Corini ha fatto un eccellente lavoro a Brescia. E' una squadra con una identità precisa che sta facendo bene".

Sulla Juventus

"A mio avviso i giocatori alla Juve sono più adatti al 4-3-1-2. Soprattutto in avanti. Sarri ha soluzioni infinite. Sarri ha sempre cambiato nella sua carriera a livello tattico. Gli allenatori sono fedeli ha un sistema di gioco, ma ciò non deve impedire loro di fare modifiche".

Sul Milan

"Suso è un giocatore importante per il Milan, ma l'incognita sul suo ruolo era un tema sollevato anche in estate".