TMW RADIO - Martorelli: "Fiorentina, Amrabat ottimo per il futuro"

© foto di Federico De Luca

Per parlare dei mercato è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli.

Che pensi del mercato di Milan e Fiorentina?

"Per il Milan è stato importante soprattutto in uscita. E' riuscito a trasferire Suso, Piatek, giocatori importanti. ha recuperato dal punto di vista economico, che era l'aspetto più importante, anche per i rapporti con la Uefa. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto per il futuro con Amrabat, tra i giovani più interessanti in A. E poi Duncan, che è importante. Costi? Sono cifre alte, ma è tutto più alto adesso. Anche il Napoli ha speso 20 milioni per Petagna, troppi per un vice Milik. Non sono valutazioni che esprimono il reale valore dei giocatori".

Abbiamo mai visto in Italia il vero Emre Can?

"Ha certe caratteristiche, devi saperlo impiegare. Lui ha bisogno della corsia, quando deve fare anche il doppio ruolo comincia ad avere dei problemi. Ma rimane un buon giocatore. E' stato un colpo a livello di bilancio".