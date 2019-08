© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sulle possibili avversarie della Juventus: "L'Inter è la squadra che fa più paura perché ha assimilato la forza e l'aggressività di Conte. Mi sembrano tutti incazzati agonisticamente per la prossima stagione. Sul mercato la Juventus improvvisamente è diventata inaccessibile, nessuno fa capire più nulla. Magari sabato giocherà Dybala ma poi verrà ceduto in settimana. Lui come altri...".