TMW RADIO - Moggi: "Icardi andrà via a zero dall'Inter"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex direttore Luciano Moggi ha detto la sua su Juventus e Inter.

Sulla trattativa Lukaku

"La Juve se lo è lasciato scappare in maniera consapevole. Il caso Icardi? Marotta ha avuto troppa frenesia di far capire a tutti che l'aria all'Inter era cambiata, ne ho parlato anche con lui in privato".

Sulla Juventus

"Le plusvalenze non vanno in campo. Si cede un giocatore quando non serve più. Dybala serve ancora tanto alla Juventus. Icardi? Sarebbe forse di troppo con Ronaldo in campo. Se poi va in tribunale, potrebbe liberarsi a parametro zero dall'Inter. Andrà a finire così. Se è vero quello che ha dichiarato, potrebbe liberarsi dall'Inter e la Juve quindi si mette in posizione di attesa. Ma tatticamente non è molto funzionale per i bianconeri".

Su Dybala e il gioco della Juventus

"E' funzionale per il gioco di Sarri. Scambiarlo con Icardi? No, perché Dybala costa e Icardi andrà via a zero. La rosa della Juventus è di qualità, tutto dipenderà da Pjanic: se riuscirà a far girare il gioco voluto dal tecnico, può davvero beneficiarne tutta la squadra. Ma c'è un problema: se si pretende di far fare il bel gioco a Sarri, si fa un errore. Lo ha fatto al Napoli e non al Chelsea. Farà come Allegri, si baserà sul gioco dei campioni e non sul gioco di squadra. Chi ha voluto mandare via Allegri? Andrea Agnelli voleva tenerlo, ma ha dato delle deleghe e ha rispettato le deleghe".

Sul Napoli

"James e Lozano per il salto di Qualità? Se riesce a prendere Icardi, può lottare per il campionato. Domina l'area, poi ha un grande centrocampo. E' più utile al Napoli che alla Juventus".

Sul caso Icardi

"L'Inter deve fare marcia indietro. Anche io ho avuto una donna invadente. L'Inter non ha tenuto a bada Wanda. Con le sue dichiarazioni ha spaccato lo spogliatoio. Non si doveva far protrarre questa situazione così a lungo".