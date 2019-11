TMW RADIO - Nela: "Balotelli? Delle volte meglio lasciar il campo"

Sebino Nela, ex tra le tante anche della Roma, interviene durante Testa Coda in diretta su TMW Radio. Tanti temi trattati: da Balotelli al Napoli, passando per Ronaldo e Milan. Queste le sue parole:

Su Balotelli

"E' capitato anche a me e ad alcuni grandi giocatori di reagire così. Delle volte meglio andarsene dal campo per evitare danni peggiori. Sono cose nel calcio che sono sempre accadute. Gli attaccanti soffrono di più queste situazioni perché vivono per il gol. Un centravanti quando non segna diventa una bestia".

Su Ronaldo

"Potrebbe aver bisogno ancora di qualche giorno di riposo. Tutto sommato non credo sia sbagliata la decisione di Sarri di farlo riposare contro l'Atalanta. Delle volte meglio fermarsi 24 ore in più".

Sul Napoli

"Le multe devono essere uguali per tutti e sono giuste perché i calciatori sono dipendenti e devono fare quello che chiede il presidente".

Su Milan-Napoli

"Ancelotti si trova a gestire una situazione non semplice. Potrebbero esserci problemi di classifica anche se Milan-Napoli può rilanciare una delle due e affondare l'altra".