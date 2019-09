TMW RADIO - Nela: "Inter non bella ma vincente. Atalanta mostruosa"

© foto di Federico Gaetano

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, Sebino Nela ha commentato l'ultimo turno di Serie A.

Su Inter-Lazio

"Se la Lazio avesse vinto 3-1 o 4-1 nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ha fatto un'ottima gara. L'Inter non è bella ma vince, i numeri dicono che questa squadra c'è e va".

Sul Napoli

"E' una brutta sconfitta. Certo che è stato anche sfortunato il Napoli, visti i pali e le occasioni avute. Nei campionati scorsi ha perso punti con le piccole, troppo spesso. Se vinci come la Juve queste gare, ma perdi lo scontro diretto, nessuno ti può dire niente".

Sulla Roma

"Anche Fonseca è stato sincero, è stata una bella lezione di calcio. In troppi abbiamo dato per morta l'Atalanta, dopo lo schiaffo in Champions. E' stata una prestazione spaventosa. E' una squadra che ha coraggio, che ti lascia anche nell'uno contro uno. Ha una conoscenza tattica che altre squadre non hanno. Gasperini lavora su questo. La Roma, nelle 5 partite fatte, cosa ha detto? Aspettiamo prima di dare giudizi. Serve una crescita di tutta la rosa. La classifica comunque è buona. La Roma è tornata sulla terra".

Sul Milan

"Mi farei qualche domanda non solo sull'allenatore ma su chi ha costruito la squadra. Ossia Boban e Maldini. Scaricare le colpe solo sul tecnico mi infastidisce".