TMW RADIO - Nela: "Milan, via Cutrone? Mi fido di Maldini"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex difensore e opinionista Sebino Nela. Ecco le sue parole:

Su Pépé, affare sfumato per il Napoli

"Il Napoli ha fatto la sua proposta, poi l'ha fatta l'Arsenal. Era superiore quella inglese e magari il giocatore preferiva Londra. Già il fatto che il Napoli puntava un giocatore simile, faceva ben sperare".

Su James Rodriguez e Icardi

"Per il salto di qualità cosa serve? Bisogna capire con quante punte giocare. Non manca molto per il top, potrebbe essere utile una prima punta forte. Ma serve la personalità e la continuità dei giocatori".

Sul Milan

"Cutrone? Quando decidi una cessione come questa, è perché hai altre aspirazioni e magari dei contatti già avviati. Mi fido di quanto ha detto Maldini, che non c'è fretta".

Sull'interesse per Lukaku della Juventus

"Non credo che voglia fare uno sgarbo da 80 milioni alla rivale Inter. La Juve deve valutare bene cosa fare. Higuain è fuori dal progetto, o così sembra. Alla Juve rimangono CR7, Dybala e Mandzukic, oltre a Kean. Secondo me due potrebbero andare via, ossia Mandzukic e Kean. Quindi potrebbe davvero puntare su Lukaku".