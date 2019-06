TMW RADIO - Nela: "Roma, meglio De Zerbi. Vedrei bene Gattuso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Sebino Nela per parlare della questione panchine e non solo.

Sulla Juventus

"Non ce lo vedo Guardiola ora da un'altra parte, per me hanno chiuso con Sarri".

Sulla finale di Champions

"Tutte le finali non sono mai belle. Se non c'era un rigore iniziale era 0-0 al novantesimo. Partita brutta, ma tutti pensavano che vincesse il Tottenham. Ottime le parate di Alisson. Sono contento per Klopp, che rischiava di avere addosso una brutta echitetta. Speriamo che anche le nostre squadre siano protagoniste il prossimo anno. Sia la Juve ma anche l'Inter, ma bisogna vedere il mercato".

Su Giampaolo accostato al Milan

"E' un buon allenatore, lo ha dimostrato alla Samp. Dove deve essere migliorata la squadra? Se giochi con il 4-3-3 diventa importante la punta e i due esterni, poi il centrocampo. Lui vuole portarsi diversi elementi dalla Samp, come Praet. Per me è un ottimo centrocampista. E poi bisogna vedere i due laterali di difesa. Calabria può andare bene, ma bisognerà vedere anche Caldara".

Sulla Roma

"Tra De Zerbi e Fonseca sceglierei De Zerbi, solo perché conosce il campionato italiano. Il problema potrebbe diventare la scarsa conoscenza del calcio italiano. De Zerbi è molto preparato e ha fatto vedere anche buone cose. Mi piacerebbe vedere Gattuso sulla panchina della Roma, ha l'esperienza giusta ormai. Mi piace, è diretto. Un ragazzo di grande carattere, mi piacerebbe vederlo su una panchina del nostro campionato".

Su un possibile scambio Dybala-Icardi

"Icardi è una prima punta, con Dybala ci parlerei perché ha un talento straordinario ma bisogna capire da lui dove gli piacerebbe giocare. Lui potrebbe fare diversi ruoli. Sarebbe uno scambio fattibile, tecnicamente parlando, con soddisfazione di tutti".

Su Chiesa

"Fuori dal mercato? Mai dire mai, è un comunicato per chiudere la trattativa con la nuova società. Vedremo cosa deciderà il nuovo proprietario".