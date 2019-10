TMW RADIO - Nela: "Sfogo Gasperini? Comprensibile ma esagerato"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Sebino Nela ha detto la sua sull'ultimo turno di Serie A.

Su Lazio-Atalanta

"Palomino su Immobile non è un pestone, poi se cadi due minuti dopo. Per me non è rigore. All'Atalanta ne capitano spesso. Lo sfogo di Gasperini a caldo è comprensibile, ma ha esagerato".

Sulla Roma

"Non so darmi una spiegazione dei troppi infortuni. Preferisco non dire nulla, a Trigoria mi ci sono allenato per una vita".

Sul caso del presunto fallo di mano di De Ligt

"Il braccio tenuto largo da un difensore è una questione di meccanica. Ma che vuol dire che non è congruo? Ma gli arbitri o chi fa il regolamento ha mai giocato a calcio?".