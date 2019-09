TMW RADIO - Ora 'Maracanà': commento Champions con Nela-Di Marzio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna il pomeriggio di 'Maracanà' in diretta su TMW Radio. Dalle 13 alle 17, Marco Piccari vi racconterà le ultime vicende legate all'attualità calcistica, commentandole coi tanti prestigiosi ospiti che si alterneranno. Spazio al commento Champions in apertura con mister Gianni Di Marzio, in coppia con Sebino Nela. Si andrà a fondo nell'analisi del pareggio esterno della Juventus e del brutto ko dell'Atalanta insieme a Vincenzo D'Amico e Sandro Tovalieri, oltre a presentare con loro il primo turno di Europa League che vede impegnate le due romane. Gli altri interventi in programma dalle 14 sono quelli di mister Gigi Cagni e Maurizio Crosetti. Alle 15.05 spazio al direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli e alle 16.30 la chiusura è affidata alla prestigiosa personalità del direttore Mario Sconcerti.