Brasile, Rio de Janeiro ha deciso di non rinominare il Maracana in onore di Pelé

Rio de Janeiro ha rinunciato a rinominare il mitico stadio "Maracana" in onore di Pelé. È arrivato infatti il veto del Governatore dello Stato, Claudio Castro. Il progetto aveva scatenato dibattito in Brasile, venendo da molti ritenuto inopportuno in quanto O Rey è stato bandiera del Santos e non é né nato tantomeno ha mai vissuto a Rio de Janeiro. Pertanto l'impianto resterà intitolato al giornalista Mario Filho.