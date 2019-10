TMW RADIO - Ora 'Maracanà': da Cagni a Zoff, ecco gli ospiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il pomeriggio di 'Maracanà' in diretta su TMW Radio. Dalle 13 alle 17, Marco Piccari vi racconterà le ultime vicende legate all'attualità calcistica, commentandole coi tanti prestigiosi ospiti che si alterneranno. A fare da sfondo le italiane in Champions League. Dall'Atalanta alla Juventus, passando per Inter e Napoli. Tra gli ospiti mister Gianni Di Marzio, Gigi Cagni, Dino Zoff e Massimo Paganin. Poi alle 16.30 il punto con Mario Sconcerti.