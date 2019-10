TMW RADIO - Paganin: "Inter, Candreva in fiducia. Lukaku sempre utile"

Massimo Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha commentato la vittoria di ieri dei nerazzurri sul Dortmund a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul giocatore che sta rendendo di più

"Credo che sia Candreva, sotto tanti aspetti ha fatto bene anche Barella, così come Lautaro, che sta facendo un ottimo percorso di crescita. Barella ha fatto un'ottima partita sia in fase di interdizione che di manovra. Il lavoro di Conte sta dando i suoi frutti. Candreva lo scorso anno non aveva fiducia e quest'anno invece è cresciuta la stima e sta ripagando con ottime prestazioni".

Su De Vrij

"Sta crescendo molto, questo è il suo modulo ideale. Rende di più con la difesa a tre, perché ha fisicità, capacità di lettura delle situazioni e anche in fase di costruzione di gioco. Ha grande visione di gioco, lo ha dimostrato col Sassuolo e ieri con il Dortmund. E poi è ben aiutato dai due compagni di reparto, in particolare Godin".

Su Lukaku

"Conte si sta concentrando su quello che può migliorare. Ci si aspetta molto dall'attaccante. E' mancato nel fatto di conquistare palla e far risalire la squadra. Lui libera lo spazio per i compagni, come per Lautaro, che sta facendo meglio. Non segna molto? Ha oltre 400 presenze da professionista e quasi 200 gol, per una punta sono numeri importanti. A volte la prestazione non è ottima ma è molto utile alla squadra. E poi pensiamo che è arrivato solo a fine mercato, serve un minimo di adattamento alla Serie A. E sta comunque dando il suo contributo all'Inter. Può crescere ancora molto".

Su Callejon

"Nell'economia di gioco del Napoli è importante, è completo sotto ogni punto di vista. E' vero che ha 32 anni ma ha ancora qualche anno per dare un contributo importante. Non ha subìto infortuni importanti, quindi è integro e affidabile ancora per un po'. Il Napoli farebbe bene a tenerlo, è un uomo da cui ripartire per costruire un gruppo importante".