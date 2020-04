tmwradio Pepe: "Stipendi? Bel gesto della Juventus. Qualcuno si è stupito, io no"

L'ex attaccante Simone Pepe, oggi procuratore, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, soffermandosi su alcuni dei principali temi d'attualità del nostro calcio. Ecco alcuni estratti:

Con le porte chiuse potrebbero cambiare i valori in campo?

"Secondo me assolutamente sì, il fattore tifosi fa la differenza. Giocare Juve-Inter con i tifosi è un conto, giocare senza un'altra. Chi gioca in casa trae la spinta dai propri tifosi. Una squadra come il Valencia, che ha molta più esperienza europea dell'Atalanta, l'ha visto a San Siro".

Sulla questione del taglio stipendi, dove la Juve ha solcato la strada, che ne pensa?

"Conoscendo i vari Buffon, Bonucci e Chiellini, sembra una cosa scontata ma non lo è. Hanno dato un bel segnale, e ci sono situazioni e situazioni. Qualcuno si è stupito, io no: sono stati tre capitani e qualcuno ancora lo è, hanno dato un bell'esempio e spero che altre società di A lo seguano".

