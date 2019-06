TMW RADIO - Perinetti: "Juve, De Ligt grande colpo. Palermo, che amarezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il ds Giorgio Perinetti per parlare dei maggiori temi del calciomercato.

Sul possibile ritorno di Buffon alla Juve

"Se ha pensato di rientrare è perché la Juve ha bisogno di personaggi con questo carisma, che possono dare alla squadra delle certezze di cui ha bisogno. Perin? Non era facile dire di no alla Juve. E' giovane e ha voglia di imporsi, di giocare".

Su De Ligt vicino alla Juve

"E' giovanissimo, è il più forte difensore al momento. La BBC senza Barzagli ha perso un pezzo importante, poi ci sono da sostituire Chiellini e Bonucci. E' un acquisto lungimirante e azzeccato. Lo può ammortizzare tranquillamente. Poi ha preso due giovani come Demiral e Romero, quindi ha il futuro assicurato. Costruire una solida difesa vuol dire equilibrare la squadra. E così stanno facendo anche l'Inter con Godin e il Napoli con Manolas".

Come ridurre il gap con la Juve?

"Difficile, perché sta prendendo giocatori importanti. Le altre cercano di rinnovarsi. Il Napoli lo sta facendo, James Rodriguez sarebbe un grande colpo. Meglio Icardi che lui? Io mi fido di quello che mi dice Ancelotti, è lui il tecnico".

Sul caso Chiesa

"E' giovane, ama Firenze, dove ora è arrivato un nuovo presidente. Ci sarà di sicuro un discorso, Commisso parlerà con Chiesa. Vedremo se potrà rimanere o saluterà come Bernardeschi. Deve essere convinto lui".

Sulla Roma e le parole di Totti

"Tanta amarezza, aveva voglia di dare ancora per quella maglia. Ha letto segnali negativi per il suo nuovo percorso. Dispiace, sicuramente qualcosa è stato sbagliato. Magari doveva essere reso più partecipe delle decisioni".

Su El Shaarawy

"Cosa fare al posto suo? Ci sono milioni in ballo. Il calcio non è più come quello di anni fa, è un business. Bisogna adeguarsi a certe scelte o situazioni. E' meno romantico e appassionante di prima, meno legato al sentimento. Il professionismo è esasperato, non ci si deve meravigliare che i giocatori scelgano di andare in altri lidi con certe offerte".

Sul Palermo

"Sono stato protagonista dell'ultima promozione in A. Con amarezza dico che la preoccupazione è grande, forse bisogna rassegnarci da un Palermo che riparta dalla D, sperando che arrivi un presidente come De Laurentiis che ha preso il Bari e lo sta rilanciando. Un peccato perdere una piazza con questo entusiasmo".