tmwradio Pià: "Grande Atalanta, Gasperini riesce a lavorare in serenità"

L'ex attaccante Inacio Pià ha parlato di Atalanta e non solo a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensi dell'exploit con il Valencia a San Siro?

"Ieri ero allo stadio, è stata una bella partita. Una grande atmosfera già nelle ore precedenti. E' una realtà che si sta confermando sempre di più, in una competizione poi che la vede favorita per il passaggio del turno. E' una società che progetta e programma, questo è davvero molto bello".

Che ne pensi di Gasperini? E' un tecnico europeo?

"Bergamo ti permette di sbagliare, di fare una programmazione diversa rispetto ad una grande. Vediamo con Sarri alla Juventus, che ora è in difficoltà perché la squadra deve vincere. Gasperini invece può essere sereno e sta costruendo un sogno".

Chi il più forte?

"Ilicic, io lo chiamo il Poeta. Sembra indolente a volte, ma poi ti meraviglia. E' da grande squadra".

Capitolo Juve. I problemi di Sarri:

"Ha bisogno di tempo, fa un calcio di movimento, diverso da quello di Allegri. E' normale che la Juve vuole vincere, giocando bene, ma adesso non è così. Anche il tecnico ha capito che si devono fare più punti, anche per ricreare un ambiente sereno. La Juve ha bisogno di vincere, lui ha fatto giocare a grandi livelli il Napoli, ma non si dà il tempo in Italia a raggiungere certi livelli".