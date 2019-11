A dire la sua sui temi principali del calcio italiano e non solo è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole:

Su Mourinho

"E' un grande allenatore che vince ovunque. Ha grandi qualità. E' un allenatore che cura molto la fase difensiva e i rapporti personali con i giocatori. Sostituirà bene in questo Pochettino. Vedremo un Tottenham più difensivo ora, Josè che faccia qualche intervento in difesa a gennaio. Gli piacciono i grandi calciatori e non valorizza i ragazzi, nonostante la buona academy del Tottenham. Per fare il salto di qualità, serviranno giocatori di alto livello".

Sulla Juventus

"Ronaldo preferisce giocare partendo da sinistra, perché non crede di averne giocando centralmente. Preferisce una punta che gli crei quegli spazi. Higuain nasce 10, è bravo come una mezzapunta. Il problema sarebbe risolvibile giocando con una punta centrale e due esterni. Douglas Costa fa fatica a fare il trequartista per 90 minuti. Giocando con lui e con Bernardeschi e CR7 centrale, darebbe molti vantaggi. ma Ronaldo ha detto già questa estate a Sarri di no a questo modulo. Ora Sarri sta provando con il trequartista dietro alle due punte e sembra la soluzione più interessante. Il problema ora è a centrocampo. Non ha tre centrocampisti duttili come quelli che aveva ai tempi del Napoli. Quando non c'è Pjanic, si vede. Non escludo che faccia qualcosa di intelligente nel mercato di gennaio".