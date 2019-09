TMW RADIO - Pistocchi: "Sarri? Stupito dalla risposta di Conte"

Il giornalista e opinionista tv Maurizio Pistocchi ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ultima giornata di campionato e non solo.

Sulla tensione Sarri-Conte

"Le parole di Sarri sono giuste, quando decidi di far giocare una partita alle 15 quando ancora fa caldo, rinunci a qualcosa. La Lega ha negato che ci sia stata una richiesta di non disputarla alle 15, cosa che sarebbe stata grave. Le osservazioni di Sarri erano giuste, ma la Juve è la società italiana più potente in Italia per molti aspetti. Stupisce la risposta di Conte, che ha fatto parte del mondo Juve per molto tempo. Non si deve pensare che osservazioni corrette come quelle di Sarri siano delle scuse".

Sulla Juventus

"Gli infortuni sono figli della tournée a inizio stagione. È incomprensibile come una società che paga così tanto i giocatori, li esponga a un rischio del genere per prendere 3-4 milioni in più. Sarri ha potuto lavorare poco con la squadra. Se tu viaggi, non ti alleni. Per questo sabato ha cercato di impiegare i giocatori più affidabili, che conoscono la sua idea. Era una partita complicata quella di Firenze, è stata la peggiore dei bianconeri, con molti giocatori sottotono e vari infortuni. Ma siamo appena agli inizi".