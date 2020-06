tmwradio Pochesci: "Coppa Italia, rischiano Juve e Inter. Per Conte sarebbe fallimento"

Per parlare della ripresa della Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Sandro Pochesci.

Il Consiglio Federale ha deciso: ripresa e possibili playoff-playout in caso di nuove positività o algoritmo. Che ne pensa?

"Sarà un campionato scadente, come contenuti tecnici. Se ci sarà qualche furbata con le positività è perché qualcuno le ha pensate. Mi sarei meravigliato se avessero fermato il campionato, bloccando le retrocessioni. Questa è una vittoria di Gravina e della giustizia".

Ora che succederà secondo lei?

"La prima non può fare il playoff, dovrebbe già essere in finale e dalla seconda alla quinta dovrebbero giocarsi la finale con la Juventus. Altrimenti potresti fare prima contro quarta e seconda contro terza".

Coppa Italia, si parte venerdì. Chi rischia di più se non la vince?

"Le favorite, ossia Juventus e Inter. Se Conte arriva terzo, fa come Spalletti ma con più investimenti. Oggi il vincitore tra gli allenatori sarebbe Simone Inzaghi, che per me sarà la futura Panchina d'Oro".