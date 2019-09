TMW RADIO - Ponciroli: "Conte favorito nel derby. Deluso dal Papu"

© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, interviene durante la Linea Diretta di TMW Radio. Tanti i temi trattati: dalla giornata di coppe appena conclusa al prossimo turno di Serie A. Queste le sue parole:

Sull'Atalanta e Gomez

"Il Papu mi ha deluso. Sei il giocatore di riferimento dell'Atalanta. Mi aspettavo facesse qualcosa di più nel momento di difficoltà".

Sulla Lazio

"Sono molto arrabbiato con Inzaghi: perché alla prima di Europa League devi cambiare la squadra? Perché devi fare turnover? Non riesco a capirlo".

Sulla Roma

"Fonseca ha imparato in fretta che nel calcio italiano devi osare. Ha portato la sua mentalità internazionale. Mi piace come squadra".

Sul Napoli e Mertens

"Meraviglioso, fantastico: non ho più parole per lui. Mertens è incredibile, una freddezza allucinante. E' la conferma che quest'anno il Napoli c'è".

Sulla Juventus

"Non ho nulla contro Bonucci e DeLigt, ma se ci fosse stato Chiellini i gol la Juventus non li avrebbe mai presi. Rivedibile anche Szczesny sul primo gol".

Sull'Inter e il derby

"Sono sincero: se l'Inter non dovesse vincere mi stupirei. Mi aspetto i nerazzurri in versione carro armato. Conte è sicuramente favorito. La lite Lukaku-Brozovic? Nello spogliatoio sono episodi normali, non parliamo di destabilizzare! Anche io mi arrabbio con i miei compagni quando giochiamo a calcetto. Ci sta".

Sul Milan

"Questo Milan non mi piace e non mi convince. Credo che la fortuna sarà l'unica arma che potrà contrapporre all'Inter. Servirà una squadra operaia".