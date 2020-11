tmw radio Scanzi: "Milan una piccola favola non prevista. Ibra il suo condottiero"

A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Andrea Scanzi.

Che ne pensi del momento del tuo Milan?

"Da tifoso posso dire che sulla carta ci sono squadre più forti come Juve, Inter e Napoli, ma questo Milan visto finora merita la posizione che ha e forse gli è mancato qualche punto. Con Verona e Roma, se avessimo vinto, non sarebbe venuto giù il cielo".

Come racconteresti questo Milan?

"Come una piccola favola non prevista, attorno alla quale ruota una figura che è tra i pochi calciatori dotati di etica, ossia Ibra. E' spigoloso, eccentrico, spesso non ha avuto uscite felici, ma quando gioca ha una dimensione etica. E' il giocatore a fine carriera che quasi da solo spinge la squadra, che ruota attorno al suo carisma e alle sue qualità. A 39 anni giocare a questi livelli era impensabile. Ci crede, ha caricato un ambiente distrutto, che nessuno pensava potesse sbocciare".

Ronaldo è un calciatore etico?

"Un libro su di lui non lo scriverei e non lo leggerei. E' poco affascinate fuori dal campo, è un prodotto. Totti giustifica una storia su di lui, Ronaldo no".