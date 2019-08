TMW RADIO - Sconcerti: "L'Inter sta rovinando Icardi"

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, Mario Sconcerti ha parlato dei maggiori temi d'attualità.

Sull'Inter

"Non ho capito perché dire che sia Ninggolan che Icardi erano fuori. Sono stati messi fuori e non ha dato vantaggi questa cosa. Hai fatto capire che hai grossi problemi. Icardi? Sono successe cose che non sappiamo. Erano cose superabili, quelle viste. Quindi c'è dell'altro. Ora sta cercando attaccanti che non sono superiori ad Icardi. Sta rovinando un giocatore, perché sono sei mesi che non tocca palla. E' una cosa senza precedenti. E' un caso paradossale".

Sulla Juve

"Il mercato inglese chiude. Se Paratici ritorna dopo una settimana di trattative a Manchester, si fa per concludere la trattativa, in un senso o nell'altro. Pogba? Se lo vuoi fortemente, puoi imbastire una maxi trattativa con Dybala, Matuidi e Mandzukic. Ma non recupereresti il ruolo di Dybala. Perderesti in qualità".

Su Chiesa

"Ci rimane con la testa alla Fiorentina? Finchè non lo dice lui... Doveva venderlo, anche per il fair play finanziari. Sta facendo un mercato di stenti per ora".