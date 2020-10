tmwradio Sconcerti: "Passo indietro della Nazionale. Juve-Napoli si rigiocherà"

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha commentato la partita della Nazionale e non solo:

Nazionale: manca chi concretizza o Mancini snobba troppo Immobile?

"Ieri non è andata bene tutta la squadra. Credo si debba insistere su questa strada. Era la prima volta che c'era una squadra al di sopra della media dei nostri soliti avversari. Sembra sia stato fatto un passo indietro, soprattutto nel palleggio. Per me non è un problema di finalizzatore. Immobile ha sempre reso poco in Nazionale e anche all'estero. Probabilmente è un grande giocatore da Serie A".

Chiesa potrà fare il salto di qualità alla Juventus?

"Se la Juve ha speso 60 milioni per lui, delle idee su di lui ce l'ha. Per me gli farà bene stare alla Juve, avrà delle regole ben precise e per lui che è un giocatore disordinato sarà utile. Deve avere campo, mentre nella Nazionale si gioca con la palla al piede. In questo momento sarebbe un secondo titolare, perché se ci fosse Zaniolo, giocherebbe lui".

Nazionale già ben delineata in vista degli Europei?

"Per me la lista dei 25 ce l'ha già in testa".

Mercoledì il verdetto su Juve-Napoli: che succederà?

"Credo che si rigiocherà la partita, mi sembra la soluzione più giusta. Il vecchio protocollo è stato superato, almeno a parole, dal comitato tecnico-scientifico. Il problema è capire cosa si farà da adesso in poi. Ad esempio cosa succederà per le prossime partite del Genoa? Non è giusto che giochino con la Primavera. Se fossi nel Genoa non andrei a giocare. Siamo nell'anarchia ora, si è usciti dalle regole che si erano dati i club. Adesso si naviga a vista, non si sa cosa può succedere. Siamo nelle mani delle società".

Coma andrà Di Francesco a Cagliari?

"E' un tecnico bravo, anche se poco elastico. Ha una fiducia enorme in se stesso e questo lo porta ad essere inflessibile riguardo le proprie idee. Ha una buona squadra, credo che farà fare un buon campionato al Cagliari".

A Torino Giampaolo già sotto esame:

"E' un allenatore che non entra in tutti gli ambienti, ha avuto problemi di carattere con tante società ma il calcio lo conosce. Credo che i giocatori del Torino, dopo una serie di ko di fila che hanno portato all'esonero di Mazzarri e a un periodo non positivo con Longo, siano spaventati ora. La squadra è buona in realtà".