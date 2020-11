tmw radio Sconcerti: "Se le Asl vincono sul protocollo, il campionato si ferma"

vedi letture

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, il direttore Mario Sconcerti lancia l'allarme sulla Serie A: "La vera notizia sono le Asl che hanno fermato i giocatori. Se i giocatori della Nazionale vengono fermati dalle Asl, la prima condizione è che Juve-Napoli vada giocata, perché vuol dire che possono più del protocollo. E poi che il campionato non può più andare avanti, perché le squadre con positivi non possono più viaggiare e isolarsi. Bisogna tornare a stabilire se le Asl possono superare il protocollo. Se non interviene il Governo, non si gioca più".