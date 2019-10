TMW RADIO - Serena: "Il Milan deve ritrovare autostima"

A parlare dei maggiori temi del momento a TMW Radio, durante Stadio Aperto, è stato l'ex giocatore e opinionista tv Aldo Serena. Ecco le sue parole:

Su Ibrahimovic

"Il Napoli ha un parco attaccanti di alto livello e molto vario, ma Ibra per scaldare i cuori napoletani e per essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo potrebbe fare bene lì. Rivitalizzando anche le presenze allo stadio. Se hai la possibilità di prenderlo e lui vuole venire, un posto glielo trovi. E a gennaio dovresti fare delle scelte drastiche".

Sul Milan

"I risultati sono deludenti ma possiamo vedere anche qualcosa di buono. E' doveroso vincere contro la Spal, perché poi incontrerà Napoli, Lazio e Juventus. Deve ritrovare autostima. Con la Roma molti errori individuali, segno di un'autostima bassa. Il futuro? Devono prendere dei giocatori di esperienza, che non sono arrivati. Sicuramente per invertire la rotta a gennaio dovrà fare uno sforzo sul mercato. Il miraggio della Champions non c'è più. Deve trovare una squadra che possa essere competitiva, che non deve fare programmi".

Sull'Inter

"Le parole di Conte? E' vero che il suo gioco è molto dispendioso, usurante per i giocatori. Ma leggevo le statistiche del Liverpool e tutti hanno giocato molte partite e viaggiano forte. E' vero che si gioca tanto, ma non doveva dire certe cose. Ha giocatori in panchina che all'occorrenza possono fare la loro parte".

Sulla Juventus

"Non è una Juve che ha le dinamiche di gioco del Napoli di Sarri. Trova difficoltà con squadre che si chiudono. Deve trovare una formula quando le avversarie si chiudono a riccio, ossia maggiore velocità di giropalla e attaccare in verticale. Quando ce l'ha queste cose, è letale. Dybala? E' tornato, vedremo se giocherà con frequenza".