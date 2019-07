TMW RADIO - Sissoko: "Juve, Rabiot è forte. Fiorentina, torna grande"

© foto di Federico De Luca

Momo Sissoko, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del mercato dei bianconeri e dell’addio dei Della Valle.

Sul mercato della Juve

"Avevano già una grande difesa con Bonucci e Chiellini. Quello che sta facendo la Juve è prendere un giocatore di livello, è un acquisto di qualità e personalità".

Su Buffon

"E' la Juve che ha voluto il suo ritorno. Nello spogliatoio è molto importante, può aiutare la squadra e l'allenatore".

Su Ramsey e Rabiot

"Titolari? Non lo so, c'è sempre Pjanic, Matuidi e anche gli altri. La Juve ha fatto acquisti intelligenti a parametro zero. Sono stati bravi. Ho conosciuto Rabiot ed è un grandissimo giocatore. E' davvero molto forte".

Su Higuain

"Lui vuole giocare, non puoi tenerlo in panchina. E' un giocatore molto importante, ma con gli altri ci sarà spazio per tutti".

Sulla Fiorentina

"Non mi aspettavo che i Della Valle vendessero. Hanno fatto tanto per la squadra. Il nuovo proprietario avrà un grande lavoro da fare e gli faccio gli auguri. Spero facciano ancora meglio. Ce la può fare a far tornare grande la Fiorentina. Ma deve pagare per fare una grande squadra. Servono giocatori forti. La Fiorentina deve lottare per la Champions".

Su Chiesa

"E' un futuro grande giocatore. Spero possa rimanere ancora un anno alla Fiorentina, poi per lui sarebbe meglio perché è giovane e deve ancora imparare molto. Poi potrebbe fare il salto alla Juve".

Sul campionato

"La Juve è ancora forte, le altre si rafforzano ma non alla stessa maniera".