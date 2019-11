TMW RADIO - Tosto: "Di Lorenzo è davvero forte. Ibra andrà al Milan"

Vittorio Tosto, ex calciatore e ora procuratore, ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, di temi di mercato ma non solo. Ecco le sue parole:

Su Di Lorenzo

"La mia soddisfazione è averlo gestito nel momento buio della sua carriera. Giocava col Matera, dominava in certe partite e non meritava certe categorie.E' un giocatore di una fame e una forza travolgente. Si vedeva che aveva bisogno di trovare l'ambiente giusto. L'ho proposto a tante squadre. Mi ha dato fiducia Corsi e il suo Empoli. Questo ragazzo non sbaglia un allenamento ed ero sicuro che sarebbe diventato un grande giocatore. Se lo merita. una storia come la sua fa sognare chi non crede di arrivare a certi livelli".

Su Ibrahimovic

Per me ha una percentuale alta che torni al Milan, all'80%. Tentenna solo per la durata del contratto. Lui lo vorrebbe come al Bologna, 18 mesi. Per me alla fine accetterà, perché ama Milano e ha già giocato al Milan".

Su Kean

"Al Bologna? E' più lui da Bologna che Ibra. E' un ragazzo forte, il Bologna lo conosce ed è forte".

Su Piatek

"Escludo che torni al Genoa, anche se ha bisogno di un attaccante, visto l'infortunio di Kouamè. Prenderà un'altra punta ma non il polacco. So che il club sta lavorando su più fronti. Ad oggi Piatek non è l'obiettivo primario".

Sul Napoli

"Farà qualcosa sul mercato a gennaio, ma ha altri problemi più importanti. Tornando quelli di prima, decideranno con calmo e ADL metterà mano per ridare un po' di equilibrio. Almeno due giocatori li prenderà. A centrocampo sono risicati. Con Allan sono ai ferri corti. Insistere con lui non so se è la soluzione migliore. Ancelotti? Non mi azzardo. E' un puzzle mandato in aria il Napoli. Devono ricostruire il puzzle e poi capire se può rimanere ancora Carlo il leader".

Su Florenzi

"Non si muoverà da Roma, ne sono sicuro. Il capitano della Roma, anche in un momento così difficile, non abbandona. E' un capitano vero, ama la squadra, non la lascerebbe per nulla al mondo. La Fiorentina dovrebbe trovare un altro Castrovilli".

Sulla Fiorentina

"Si potrà divertire questa stagione e consolidare le basi che sta costruendo. La società è impegnata su più fronti, non si può pretendere subito di ottenere risultati. Ci vorrà tempo".