Tovalieri: "Icardi? La Serie A perde un giocatore importante, ma preferisco Lautaro"

L'ex bomber Sandro Tovalieri ha commentato la situazione della Roma e non solo in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Di seguito un estratto: "Quanto ha perso il calcio italiano con la cessione di Icardi? E' un grande giocatore, è nel pieno della carriera. I presupposti all'Inter non c'erano più, ha fatto una scelta precisa ed è andato in un top club. L'Inter ha preso tanti soldi ma intanto ha valorizzato Lautaro. Il calcio italiano ha perso un giocatore importante ma preferisco Lautaro, perché è più utile alla squadra".