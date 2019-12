TMW RADIO - Tovalieri: "Roma, a Friedkin chiedo investimenti"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante Sandro Tovalieri.

Su Ancelotti

"Quando si scende in campo in Champions, non si pensa ad altro. Ci perdono tutti come immagine. Per il mister sapere di essere esonerato non è bello, per i calciatori non è stato bello non andare in ritiro e creare questa situazione. Le colpe vanno suddivise. Mi dispiace per Carlo, c'erano i presupposti per mandarlo via prima e non stasera. Lo spogliatoio con l'allenatore da un po' di tempo non vanno più d'accordo, lo si vede dal fatto che i giocatori hanno chiesto di tornare con il 4-3-3 di Sarri e lui si è opposto. Quando nascono certi conflitti, è meglio lasciare. Non è nelle condizioni di poter continuare. Il giocatore deve essere un professionista, non andare in ritiro su ordine della società non è una bella immagine".

Sulla Roma

"Cambio di proprietà? Speriamo sia una svolta positiva e importante, per il bene del club e della tifoseria. I risultati poi diranno se è stato un bene o meno. Gli chiedo a Friedkin di riportare entusiasmo, serenità e tranquillità che non c'è stata con questa proprietà E poi investimenti importanti, per lottare peri primissimi posti".

Sulla Lazio

"E' una delle squadre più in forma, avendo battuto così la Juve le fa avere più entusiasmo. Davanti i giocatori fanno paura a tutti. E' una squadra che gioca un bellissimo calcio, mancano alcuni ricambi. Ma finchè ci sono questi, può lottare con tutti".