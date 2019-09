TMW RADIO - Valentini: "Italia, caduta di stile di Bonucci"

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini ha parlato della Nazionale a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sulla partita contro l'Armenia

"Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Vittoria significativa, non credo avremo problemi qualificarci ad Euro 2020. Non mi sono piaciute tante altre cose. Storicamente questo periodo per la Nazionale non è ideale, da sempre i primi di settembre abbiamo qualche inciampo dovuto alla scarsa preparazione. Mi è piaciuto Pellegrini, non Barella, che deve ancora maturare. Non mi è piaciuto Verratti, che non può prendere un'ammonizione come quella. Deve dimostrare una maturità che forse ancora non ha".

Su Bonucci

"Simulazione? Mi meraviglio di lui, lo conosco bene e lo stimo come persona e giocatore. E' stata una caduta di stile. Non doveva farlo. Tra tuffatori e truffatori c'è solo una r di differenza, ma la distanza è abissale".

Sui buu razzisti a Cagiari contro Lukaku

"Siamo alle solite. La Lega dice di fare questo, le squadre quello. Quando si chiude lo stadio, i tifosi trovano un modo per entrare .Che fine ha fatto l'idea di Tavecchio di Fiona May paladina della lotta al razzismo? Non sento più iniziative in tal senso".