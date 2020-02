vedi letture

tmwradio Valentini: "Serie A a porte chiuse? La salute pubblica ha la priorità"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato dei temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Lazio spensierata, dice Agnelli: deve avere paura la Juve?

"Giusto, ma non ha solo spensieratezza. Ha una solidità di squadra, una compattezza e un equilibrio di squadra incredibile. Se la può giocare fino in fondo, non avendo le coppe. Nella Lazio non ci sono rincalzi, un po' per merito del tecnico, che è stato bravo a motivarli. E poi c'è un momento magico in cui tutti entrano e fanno bene, a prescindere da tutto. La Lazio ha una convinzione e un pubblico, come lo stesso Inzaghi ha detto, che sogna lo Scudetto ed è attaccato alla squadra".

Capitolo Roma: le ultime due vittorie sono un segnale di ripresa?

"E' una vittoria che fa bene alla salute. La squadra di Liverani ha trovato una giornata non felice, con il primo gol regalato. Ma la Roma non è ammalata, ha bisogno di ritrovare compattezza, convinzione, solidarietà interna. E poi la difesa va ancora registrata. Nel secondo tempo ieri ha subito qualche occasione del Lecce".

Si va verso una Serie A a porte chiuse per l'allarme Coronavirus:

"La salute pubblica viene prima di tutto. Stadi chiusi? Sarebbe il male minore, per conciliare con buonsenso un calendario stracolmo di impegni e l'esigenza di mandare avanti tutto. Mi auguro che per dare un segnale, tutti i mezzi d'informazione potrebbero fare uno sforzo per allargare l'audience con immagini libere per tutti in questi casi".

Che cosa dici degli scontri tra tifosi di Lecce e Bari ieri?

"Episodio vergognoso. E' stata una dimostrazione di inciviltà. Va la mia solidarietà ai tifosi del Lecce e alla società. Un episodio che va condannato".