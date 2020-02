vedi letture

tmwradio Zenga: "Pau Lopez mi ha sorpreso. Chapeauper chi lo ha scelto"

L'ex portiere e tecnico Walter Zenga ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole su uno dei portieri della Serie A, Pau Lopez: "Mi ha sorpreso. Non è facile per un portiere straniero confermarsi ad alti livelli. Non è facile sostituire un mostro sacro come Alisson. Chapeau per chi lo ha scelto".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Walter Zenga a TMW Radio!