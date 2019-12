© foto di Federico De Luca

L'ex portiere di Juve e Nazionale Dino Zoff ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla supersfida di sabato tra i bianconeri e la Lazio. E non solo. Ecco le sue parole:

Su Lazio-Juve

"Sfida scudetto? E' importante. La Juve ha la possibilità e la forza di vincere un altro campionato, perché ha una rosa stratosferica. I bianconeri sono favoriti, ma la Lazio se la può giocare. La Juve è buona in tutti i reparti, così come la Lazio. A volte la Juve riesce in contropiede a vincere, la Lazio potrebbe fare la partita".

Sulla tattica che dovrà adottare la Lazio

"Bloccare Pjanic? Dovrebbe fare la stessa cosa con Ronaldo e Dybala. Si deve giocare e basta. Certamente il bosniaco è importante, ma ci sono anche gli altri da fermare".

Su Meret

"Sta andando bene, ha grandi qualità e mi sembra un ragazzo a modo. Ha grandi possibilità di fare bene. Tocca a lui ora".