Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare l'esordio in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir, in programma giovedì alle 21:00. Lavoro individuale in campo per Zappacosta e Smalling. Cetin è rimasto a casa per sindrome influenzale mentre Perotti e Ünder hanno svolto terapie e palestra.