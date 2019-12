TMW - Sindaco Ferrara: "Momento duro, stiamo uniti alla SPAL e Semplici"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Il Sindaco di Ferrara, oltre che grande tifoso della SPAL, Alan Fabbri ha parlato a margine della cena natalizia del club estense. Questo quanto raccolto da TMW: "Stasera ho scelto di essere vicino a una società seria che in questi anni ha costruito tanto e che merita l'attenzione di tutti noi. Sono orgoglioso di prendere parte a questa serata".

Come ha visto la squadra e la società?

"Ascoltando le parole di Mattioli e Colombarini emerge una grande voglia di fare, al di là del risultato finale sono sicuro che la SPAL ce la metterà tutta anche quest'anno. Dobbiamo ricordare da dove siamo venuti e cercare anche di capire dove arrivare. Siamo in un momento difficile, ma dobbiamo stare proprio per questo tutti vicini alla società, ai giocatori e al nostro mister".

La trasferta di Torino?

"Non sarà facile. Questa squadra però ci ha regalato tante sorprese e sono convinto che i ragazzi faranno del loro meglio per strappare un buon risultato anche contro i granata. La SPAL ci ha fatto vivere un sogno importante che nessuno vuole interrompere qui".