Fonte: Da Genova

Il centro di Genova si colora di rossoblu. Erano più di un migliaio i tifosi che questa sera si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari, nel capoluogo ligure, per festeggiare i 126 anni del Vecchio Grifone. I primo sostenitore sono iniziati ad arrivare attorno alle 23, orario indicato nel comunicato della tifoseria organizzata per l’inizio dei festeggiamenti. Poi allo scoccare della mezzanotte gli immancabili fuochi d’artificio a fare da cornice al giorno più speciale del club più antico d’Italia.

Presente anche la squadra - Di ritorno da Chiavari, dove hanno affrontato l’Entella in amichevole, hanno fatto capolino anche i giocatori di Andreazzoli che hanno raggiunto la piazza festante a bordo della "Freccia Rossoblu". Poche le parole del tecnico del Genoa: "I tifosi ci stanno dando tanto e noi ancora non meritiamo tutto questo".