Torino, oggi allenamento al Filadelfia: Lukic in gruppo, per Baselli terapie al ginocchio

Doppia seduta di allenamenti per il Torino al Filadelfia, per Belotti e compagni esercitazioni atletiche e tattiche in vista della ripresa del campionato. Sasa Lukic si è aggregato al resto dei compagni dopo una tabella di lavoro personalizzato, per Daniele Baselli invece terapie e cure al ginocchio, mentre Cristian Ansaldi ha seguito un programma di allenamento personalizzato. Domani si torna al lavoro, il tecnico Moreno Longo continuerà la preparazione per la sfida contro il Parma di sabato 20 giugno.