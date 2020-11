tmw Vasino ricorda Valenti: "Fu avanti decenni rispetto agli altri. Oggi paiono tutti saccenti"

Trent'anni fa ci lasciava Paolo Valenti, conduttore della popolarissima trasmissione Novantesimo Minuto che riscuoteva un successo strepitoso negli anni Settanta e Ottanta. Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com abbiamo ricordato la figura di Valenti attraverso le parole di Gianni Vasino, storico corrispondente da Milano per quel programma: "E' stato una specie di Cristoforo Colombo per il giornalismo sportivo, era avanti decenni rispetto agli altri. Tentò cose che nessuno altro avrebbe fatto: i collegamenti in diretta con i mezzi di allora, il modo di intervistare gli ospiti. Il suo vantaggio era quello di essere amico di tutti, ma sapeva tenere tutti alla giusta distanza. In occasione di uno scudetto del Milan mi disse che non dovevo mancare all'appuntamento con un giocatore da intervistare. Ne portai quattro e Paolo fu contento. Ma poi mi chiamò e mi disse: "Hai occupato troppo spazio di Novantesimo Minuto...Oggi non esiste un altro Valenti: è cambiato il modo di fare tv, oggi è toccata e fuga, ai nostri tempi si restava di più in collegamento. Ora sono tutti di corsa. In più, e mi dispiace, sembrano sapere tutto di tutti. Cioè sembrano dei saccenti...".

Ha sempre saputo della fede calcistica di Valenti per la Fiorentina?

"Assolutamente sì. Ogni volta che ognuno di noi doveva fare un collegamento sui viola, alla vigilia ci faceva arrivare un messaggio: "Guardate che è la Fiorentina...". Questo bastava a farti capire il rispetto che ci voleva per la squadra".