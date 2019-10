Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si allena questo pomeriggio in vista della gara di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, in programma domani all'Allianz Stadium di Torino alle 21. Prima della seduta alle 14 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Alla Continassa hanno cominciato la seduta a parte De Sciglio, Pjaca e Cuadrado (il colombiano ha poi raggiunto il resto del gruppo per il torello), mentre sono assenti Douglas Costa e Ramsey.

Di seguito alcune immagini di TMW: