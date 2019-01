TMW - Visite mediche per Caceres: tifosi all'esterno del J Medical

Fonte: Dall'inviato, Marco Spadavecchia

Visite mediche previste per le 11.00 al J Medical per Martin Caceres. Il difensore ormai ex Lazio sposa i colori bianconeri per la terza volta in carriera. Presente qualche tifoso oltre una trentina di curiosi a caccia di selfie, foto e autografi di rito. Questi gli scatti di Tuttomercatoweb.com all'esterno della struttura: