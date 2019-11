© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito dell'AssoCalciatori arriva la presa di posizione di Damiano Tommasi, presidente del sindacato dei calciatori, in merito al 'caso Napoli': "La "situazione Napoli" è una situazione strana, particolare. Noi abbiamo parlato con la squadra e ci siamo messi a disposizione dei calciatori che richiederanno una consulenza. Ora bisognerà capire quali saranno le reali contestazioni della società quando saranno recapitate le raccomandate. Posso ribadire che quello del ritiro è un provvedimento che deve eventualmente essere una competenza tecnica. E Ancelotti pubblicamente ha detto di non esser d'accordo con la proposta di ritiro fatta dal presidente De Laurentiis. Poi nella fattispecie bisognerà capire se e come la richiesta di andare in ritiro è stata formalizzata".