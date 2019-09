© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex attaccante del Brescia tra il 2001 e il 2003 nonché campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Mario Balotelli: "Brescia è casa sua, non dico che non possa sbagliare ma è nel giusto contesto per fare qualcosa di importante. La Nazionale? Non ci deve nemmeno pensare, verrà dopo. Per arrivarci dovrà fare bene col Brescia".