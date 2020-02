vedi letture

Torino, ancora terapie per Millico: l'attaccante soffre di lombalgia

Allenamento mattutino per il Torino. Dopo una prima fase in palestra il tecnico Longo ha fatto svolgere esercitazioni a tema in preparazione alla sfida di domenica pomeriggio contro il Parma. Ancora terapie per Vincenzo Millico, frenato dalla lombalgia. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura pomeridiana cui seguirà – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.