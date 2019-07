Gilli è tornato a Torino. Domani pomeriggio la seconda amichevole, fischio d’inizio alle ore 17.

Fonte: Torinogranata.it

Daniele Baselli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sembra sia stato nulla di grave, ma Baselli ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento a causa di una botta presa alla caviglia destra durante la partitella. Anche Gilli dopo Lyanco e Buongiorno ha fatto rientro a Torino per svolgere allenamenti personalizzati volti a superare un trauma contusivo lombo-sacrale.

Nota positiva per Mazzarri l’arrivo di Lukic che ha abbreviato le vacanze per mettersi a disposizione in vista delle gare di qualificazione al’Europa League. Oggi pomeriggio ha svolto la prima sessione di lavoro a Bormio, per lui corsa intorno al terreno di gioco.

I compagni, invece, hanno lavorato su azioni manovrate finalizzate a portare gli attaccanti al tiro e hanno fatto una partitella con obbligo di due tocchi.

Domani mattina allenamento con inizio alle ore 9,30. Nel pomeriggio amichevole con il Merano che milita in prima categoria, la gara inizierà alle ore 17 e sarà visibile su Torino Channel, canale 234 di Sky.