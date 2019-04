© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizio da record a Torino per la sfida Torino-Cagliari. Nel giro di due minuti l'arbitro Irrati di Pistoia ha estratto già due cartellini gialli: protagonisti loro malgrado Nicolò Barella, per aver calciato il pallone con un gesto di stizza a seguito di un fallo fischiato; e subito dopo Rincon per un fallo a centrocampo su Faragò. Quest'ultimo riceverà un cartellino giallo dopo 20 minuti per un fallo su Izzo. I tre giocatori non erano diffidati.