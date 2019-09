Torino, contusione per Lukic. Lavoro atletico per Ansaldi

Fonte: torinofc.it

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattico di preparazione alla partita di domenica contro la Sampdoria. Terapie e lavoro differenziato per Lukic post contusione al polpaccio destro, mentre Ansaldi ha svolto un lavoro personalizzato sulla parte atletica. Domani mattina sessione di rifinitura allo stadio Olimpico “Grande Torino” cui seguiranno il pranzo e, per i giocatori convocati, la partenza per Genova.