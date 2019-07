Torino-Debrecen, ok dalla UEFA per la vendita di 2mila biglietti in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità per i preliminari di Europa League del Torino. La UEFA, come si evince da una nota dello stesso club granata, ha abilitato alla vendita circa 2.000 biglietti in più grazie all'autorizzazione da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per l'utilizzo del Settore Curva Nord dello stadio 'Moccagatta' di Alessandria dove la formazione di Walter Mazzarri scenderà in campo per il primo impegno internazionale della stagione.