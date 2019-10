Torino, distorsione confermata per Berenguer: già iniziate le terapie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Alejandro Berenguer - sottolinea La Gazzetta dello Sport - hanno confermato la diagnosi fatta a caldo: lo spagnolo ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra nella partitella di rifinitura disputata sabato prima della partenza per Udine, dalla quale era stato subito esentato. Una prognosi ancora non c’è - si legge - il jolly del Torino ha cominciato le terapie e verrà monitorato giorno per giorno. Sulla base dell’esperienza di casi analoghi appare assai difficile una guarigione per domenica. Il resto della squadra sta bene e ha ripreso il lavoro dopo la rivisitazione degli episodi-clou della sconfitta di Udine.