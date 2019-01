© foto di Federico Gaetano

Hanno giocato insieme per tanti anni al Nantes, ora Koffi Djidji ha dedicato la sua prestazione e la vittoria del Torino contro l'Inter a Emiliano Sala. L'attaccante argentino, scomparso da nove giorni mentre era su un aereo sul canale della Manica per approdare in Galles e sostenere il primo allenamento col Cardiff. Questo il messaggio su Instagram pubblicato dal calciatore del Toro: "Ogni partita è importante, ma questa è stata speciale e ho giocato con molte emozioni pensando fortemente a te. Emi non so dove sei, ma mi hai dato la forza e ci hai dato il tuo coraggio, la tua anima guerriera! Orgoglioso del mio team, insieme siamo una famiglia".