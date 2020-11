Torino, dopo 20 giorni l'attacco torna al completo. Contro l'Inter è pronto a tornare Zaza

Da ieri il Torino è al lavoro per preparare la trasferta a San Siro: alla ripresa ci sarà l’Inter a ospitare i granata. Questi giorni di allenamenti senza pressione servono a Giampaolo anche per mettere sotto torchio quei giocatori rientrati da periodi di indisponibilità, tra i quali Simone Zaza, sparito di scena dalla sosta di ottobre e adesso in procinto di tornare utile alla squadra. Il tecnico granata - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha qui e là sottolineato, senza farne un tormentone, come sia stato costretto ad adattare Verdi al ruolo di seconda punta che non è esattamente nelle sue corde. Ma in alternativa all’ex napoletano aveva soltanto il giovane Bonazzoli, prelevato dalla Samp proprio nell’ultimo giorno del mercato estivo.

In rampa di lancio - La prossima, con l’Inter, vede Zaza candidato a riprendersi quel ruolo di spalla del capitano a cui ha dimostrato di tenere tanto. Dipende naturalmente dai progressi di questi giorni. Il suo rientro in formazione restituirebbe al secondo Simone dell’attacco, Verdi, (il terzo è Edera) la possibilità di giostrare alle spalle delle due punte seguendo il proprio estro.